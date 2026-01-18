Video
video cùng chuyên mục

Phanh gấp trên đường trơn ướt, người đi xe máy ngã lao vào ô tô

Sau cú phanh gấp để tránh ô tô phía trước, người đi xe máy đã trượt ngã vào ô tô bên cạnh cực kỳ nguy hiểm.
