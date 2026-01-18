Tình huống diễn ra vào ngày 17/1 trên đường Trường Sa (Hà Nội) và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Theo đó, người đi xe máy bật xi nhan, có vẻ như định lách vào khoảng trống giữa hai ô tô để vừa vượt lên trước và rẽ trái, đúng lúc chiếc ô tô phía trước cũng bật xi-nhan là chuyển làn, khiến người đi xe máy phanh gấp và trượt ngã.

Phanh gấp trên đường trơn ướt, người đi xe máy ngã lao vào ô tô (Video: Nguyễn Ánh).

May mắn là tài xế ô tô màu đỏ đã kịp thời đánh lái sang trái để tránh, nên không chèn vào người đi xe máy vừa ngã ra đường. Việc đội mũ bảo hiểm cả đầu cũng đã giúp giảm nguy cơ chấn thương cho người đi xe máy khi bị ngã.

Xe máy thường có thiết kế phanh đĩa phía trước, trong khi trọng tâm xe nằm ở phía sau, nên nếu không bóp phanh đúng kỹ thuật thì rất dễ dẫn đến tai nạn do xe bị trượt, văng bánh sau giống như tình huống trong clip trên.

Bóp phanh bên phải (phanh trước) là phản xạ tự nhiên trong tình huống bất ngờ, vì hầu hết mọi người thuận tay phải. Tuy nhiên, nếu việc đó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao thì người đi xe máy cần tập thói quen bóp cả hai bên phanh cùng lúc, đồng thời chỉ phanh với lực vừa đủ, tránh việc "phanh chết", dễ gây trượt ngã, văng xe do lực quán tính lớn.

Trong một va chạm tương tự cũng diễn ra vào sáng 8/1 trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), người đàn ông đi xe máy trượt ngã sau cú phanh gấp đã thiệt mạng do bị ô tô chèn qua.

"Quá may mắn cho cả hai bên. Tôi xem đi xem lại video thì thấy ô tô phía trước xe máy đã bật xi nhan và lập tức chuyển làn, khiến người đi xe máy phải phanh gấp. Tất nhiên cũng do người đi xe máy không giữ khoảng cách đủ an toàn, chuyển nhiều làn đường liên tiếp. Nhưng kiểu bật xi nhan rồi rẽ ngay như của ô tô rất nguy hiểm, khiến người đi sau nhiều khi "trở tay không kịp". Trên thực tế, cả ô tô và xe máy đều rất hay có kiểu chuyển làn bất ngờ như vậy", tài khoản Nguyễn Giang bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Minh Đức nhận xét: "Xe máy chạy nhanh qua đoạn đường trơn mà bóp phanh trước thì dễ trượt ngã như vậy lắm. May cho cả hai, không thì xe đỏ oan gia giống vụ việc trên đường Cầu Giấy cách đây chưa lâu. Qua đây cũng thấy việc đội mũ bảo hiểm đúng chuẩn quan trọng như thế nào".