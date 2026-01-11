Video
video cùng chuyên mục

Phản ứng hài hước của chú mèo khi lần đầu thấy tuyết rơi

Đoạn video ghi lại phản ứng hào hứng và thích thú của chú mèo khi lần đầu thấy tuyết rơi đã khiến nhiều cư dân mạng phải bật cười.
