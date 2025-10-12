Video
video cùng chuyên mục

Phản ứng hài hước của bé gái khi làm vỡ chén

Sau khi làm rơi vỡ chén trong lúc đang đùa nghịch, bé gái đã lập tức chạy đến dùng tay che mắt của bố mình, với hy vọng bố sẽ không nhìn thấy hậu quả do mình gây ra để không bị mắng.
