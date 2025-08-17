Video
video cùng chuyên mục

Phản ứng của khỉ khi được cho ăn trứng bắc thảo

Trứng bắc thảo là món ăn yêu thích của không ít người, nhưng với những chú khỉ, mùi đặc trưng của trứng bắc thảo có thể khiến chúng cảm thấy khó chịu.
