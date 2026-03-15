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Phản ứng của em bé khi thấy ông bị ngã

Khi thấy ông mình bị ngã ở ngoài sân, em bé dù đi chưa vững vẫn nhanh chóng lao ra để đỡ ông dậy, sau đó còn tìm người lớn để hỗ trợ cho ông.
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