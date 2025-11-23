Video
Phản ứng bất ngờ của HIEUTHUHAI khi được yêu cầu hát ca khúc “Trình”

Tại GENfest MBillion tối 22/11, HIEUTHUHAI được yêu cầu hát ca khúc “Trình” từng gây tranh cãi, nhưng anh có phản ứng bất ngờ.
