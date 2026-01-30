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Phân đoạn của Hồng Diễm và Mạnh Trường trong phim "Lằn ranh" gây "bão"

Cảnh Thu (Hồng Diễm) thẩm vấn bạn thân của mình là Triển (Mạnh Trường đóng) trong tập 57 phim "Lằn ranh" trở thành tâm điểm chú ý và quan tâm của khán giả.
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