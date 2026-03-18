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Phân cảnh phim khiến Quỳnh Kool vướng tranh cãi vì tạo hình

Quỳnh Kool vào vai Thương là chị cả trong gia đình có ba chị em, sớm phải gánh vác trách nhiệm sau khi cha mẹ qua đời.
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