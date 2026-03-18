Quỳnh Kool lên tiếng khi bị chê bai lối trang điểm

Phim Bước chân vào đời phát sóng trên VTV nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ câu chuyện gia đình gần gũi, giàu cảm xúc. Tuy nhiên, bên cạnh nội dung, tạo hình nhân vật Thương - do diễn viên Quỳnh Kool đảm nhận - lại gây nhiều tranh cãi.

Ở tập phim gần đây, một bộ phận khán giả nhận xét lớp trang điểm khiến cô "trắng bệch", mái tóc rũ rượi thiếu tự nhiên. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, diện mạo này khiến nhân vật trở nên kém thuyết phục.

Trước phản ứng trái chiều, Quỳnh Kool cho biết cô đã theo dõi các bình luận và thừa nhận một phần nhận xét của khán giả là có cơ sở. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhấn mạnh đây là dụng ý từ đầu của ê-kíp.

Lớp trang điểm của Quỳnh Kool được cho là chưa thuyết phục, khiến cô trông "trắng bệch" như người ốm (Ảnh: Chụp màn hình).

“Đọc bình luận thấy mọi người chê tóc tai rũ rượi, trang điểm như ma… mình cũng phải tự soi lại gương. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Cô này trong phim gánh nhiều xung đột, tâm trạng còn chưa gỡ xong thì lấy đâu ra thời gian làm đẹp”, Quỳnh Kool chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo lý giải của nữ diễn viên, nhân vật Thương xuất hiện trong bối cảnh nhiều áp lực dồn nén nên việc đầu tư quá nhiều vào ngoại hình là điều không hợp lý. Ngay cả trong những dịp quan trọng, việc chuẩn bị của nhân vật cũng mang tính “tình thế” hơn là chỉn chu.

Theo Quỳnh Kool, theo tình tiết trong phim, nhân vật Thương đi ra mắt nhà bạn trai với chiếc váy do em trai, em gái chuẩn bị, trang điểm cũng được hỗ trợ.

Thương là chị cả trong gia đình có 3 chị em, sớm phải gánh vác trách nhiệm sau khi cha mẹ qua đời. Tốt nghiệp ngành sư phạm, cô làm giáo viên nhưng đồng thời phải bươn chải để trang trải cuộc sống và chăm lo cho các em. Áp lực tài chính, mâu thuẫn gia đình và những trắc trở trong tình cảm khiến nhân vật liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi.

Chính hoàn cảnh này được xem là lý do khiến ê-kíp lựa chọn hình ảnh nhân vật có phần thiếu sức sống, ít chăm chút ngoại hình.

Quỳnh Kool vào vai giáo viên nhà nghèo trong phim "Bước chân vào đời" (Video: VTV).

Đây là lần thứ 2 lối trang điểm của Thương gây tranh cãi. Trước đó, ở những tập đầu, khán giả có ý kiến theo chiều ngược lại. Quỳnh Kool bị cho là quá đậm, chưa phù hợp với một cô giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Một số khán giả cho rằng sự thiếu nhất quán trong tạo hình khiến nhân vật mất đi tính chân thực. Có ý kiến nhận xét việc nhân vật sống trong điều kiện thiếu thốn nhưng vẫn trang điểm kỹ, sử dụng mascara, phấn mắt, má hồng rõ nét là chưa hợp lý.

Thậm chí, trang phục của nhân vật cũng từng trở thành đề tài bàn luận khi Thương xuất hiện với quần jeans trong lớp học - chi tiết bị cho là chưa phù hợp với hình ảnh giáo viên truyền thống.

Dù vậy, không thể phủ nhận những cảnh phim giàu cảm xúc, đặc biệt là các phân đoạn Thương bật khóc vì bất lực trước hoàn cảnh gia đình, đã tạo được sự đồng cảm nhất định với người xem.