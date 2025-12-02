Video
Phá "thiên la địa võng", bảo vệ đàn chim trời

Những chiếc bẫy lưới chăng tầng tầng lớp lớp trên những thửa ruộng trở thành "tử huyệt" của đàn chim trời xấu số nếu vô tình vướng vào.
