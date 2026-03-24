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Phá dỡ khu đất Cao Xà Lá để xây dựng khu trung tâm thương mại

Khẩn trương phá dỡ khu vực Cao Xà Lá để xây dựng chung cư, khu trung tâm thương mại.
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