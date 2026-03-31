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Phá dỡ các công trình để xây dựng quảng trường phía Đông hồ Gươm

Phá dỡ các công trình để xây dựng quảng trường phía Đông hồ Gươm.
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