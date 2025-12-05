Video
Pha bẻ lái "đỉnh cao" của tài xế xe khách, cứu mạng người đi xe máy

Một người đi xe máy dừng đột ngột giữa đường đã dẫn tới tai nạn liên hoàn cho hai xe máy khác và một ô tô khách.
