Park Min Young xinh đẹp dự sự kiện

Park Min Young, năm nay 33 tuổi, nổi tiếng khi xuất hiện trong loạt bộ phim ăn khách như: Sungkyunkwan Scandal, City Hunter, Remember: War Of The Son, Queen For Seven Days... Cô hiện là một trong những nữ diễn viên hạng A đắt giá nhất tại Hàn Quốc.