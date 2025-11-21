Video
video cùng chuyên mục

Ống xét nghiệm nối đuôi trong hệ thống tự động trả 20.000 kết quả mỗi ngày

Hệ thống xét nghiệm tự động giúp kiểm soát chất lượng xét nghiệm, rút ngắn thời gian trả kết quả và tối ưu hoá quy trình xét nghiệm.
