Video
video cùng chuyên mục

Ông Trump và ông Putin cùng lên xe Cadillac của Tổng thống Mỹ

Sau khi bắt tay và chụp ảnh, 2 nhà lãnh đạo cùng lên xe của Tổng thống Trump và rời đi.
Đọc thêm : Ông Putin nói tiếng Anh với ông Trump ở Alaska