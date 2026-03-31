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Ông Trịnh Văn Quyết trở lại trên cương vị Chủ tịch HĐQT FLC

Tại một sự kiện mới đây ở Gia Lai, ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, trên cương vị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.
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