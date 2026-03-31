Ông Trịnh Văn Quyết trở lại ghế Chủ tịch, FLC lên ngay kế hoạch lớn

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai diễn ra mới đây, Tập đoàn FLC gây chú ý khi cùng địa phương ký loạt thỏa thuận hợp tác nghiên cứu nhiều dự án quy mô lớn, trải dài từ hạ tầng hàng không, logistics đến đô thị và nghỉ dưỡng, với tổng vốn dự kiến lên tới 150.000 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý nhất là tập đoàn này được chấp thuận chủ trương đầu tư khu phức hợp tại Đăk Đoa với quy mô 8.267 tỷ đồng.

Dự án được định vị là tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng tích hợp sân golf 36 hố, khách sạn, trung tâm hội nghị và các tiện ích giải trí. Theo kế hoạch, công trình có thể được khởi công trong thời gian rất gần, hướng đến nhóm khách quốc tế, đặc biệt là thị trường Đông Bắc Á.

Ông Trịnh Văn Quyết trở lại trên cương vị Chủ tịch HĐQT FLC

Không chỉ ở Gia Lai, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa, FLC cũng tiếp tục tham gia ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư một số dự án tại địa phương này.

Việc mở rộng hoạt động đầu tư diễn ra trong bối cảnh ông Trịnh Văn Quyết trở lại với vai trò Chủ tịch HĐQT FLC sau nhiều năm vắng bóng. Trước đó, ở các sự kiện tham gia, ông chủ yếu được giới thiệu với vai trò nhà sáng lập Tập đoàn FLC và hãng bay Bamboo Airways.

Thực tế, sau khi ông Quyết trở lại, FLC và các công ty thành viên trong hệ sinh thái tập đoàn này liên tiếp ghi nhận nhiều động thái. Công ty Chứng khoán Artex được đưa ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 26/2. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Boeing, tập đoàn này cũng đã đàm phán về khả năng tái khởi động hợp tác, đồng thời đề xuất thuê dòng tàu bay 737 MAX...

Hay mới đây, Tập đoàn FLC cho biết cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại Công ty CP Chứng khoán Artex từ ngày 6/3. Thông báo đánh dấu việc cổ đông FLC có thể giao dịch cổ phiếu trở lại sau gần 3 năm bị tạm dừng.