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Ông Trịnh Văn Quyết bỏ phiếu bầu cử

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm thủ tục bỏ phiếu.
Đọc thêm : Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bỏ phiếu tại phường Đại Mỗ