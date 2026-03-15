Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bỏ phiếu tại phường Đại Mỗ

Từ sáng sớm, người dân trong Tổ dân phố Vinhomes Greenbay Mễ Trì (phường Đại Mỗ, Hà Nội) nô nức tới điểm bầu cử được tổ chức tại Trường Tiểu học Vinschool, Khu đô thị Vinhomes Greenbay Mễ Trì.

Tổ bầu cử khu vực số 16 phường Đại Mỗ, Hà Nội (Tổ dân phố Vinhomes Greenbay Mễ Trì) có khoảng 1.600 cử tri tham gia bầu cử.

Các cử tri phường Đại Mỗ tìm hiểu các thông tin về ứng viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Bà Nguyễn Huyền Trâm, Tổ viên Tổ bầu cử số 16, cho biết đây là một trong những địa điểm bầu cử trọng điểm của phường Đại Mỗ. Vì vậy tất cả các bước, thủ tục đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Tổ bầu cử có 20 thành viên được tập huấn và phân công vào các vị trí cụ thể, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, theo bà Trâm.

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước (mặc áo đỏ), trao đổi với các cử tri tại điểm bầu cử.

Ông Nguyễn Thái Hòa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ bầu cử, cho biết công tác chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều ngày trước. Đến sáng 15/3, mọi điều kiện đã sẵn sàng cho việc bỏ phiếu. Tổ bầu cử này có khoảng 1.600 cử tri tham gia bầu cử.

Tổ bầu cử tiến hành thủ tục kiểm tra hòm phiếu. Lần đầu tiên đi bầu cử nên còn nhiều bỡ ngỡ nhưng cử tri Đỗ Hoàng An (trẻ tuổi nhất của tổ bầu cử, mặc áo sơ mi trắng) cho biết đã nghiên cứu rất kỹ quá trình công tác của các ứng cử viên, với mong muốn những người được lựa chọn sẽ có nhiều cống hiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mang lại ấm no cho nhân dân.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm thủ tục bỏ những lá phiếu đầu tiên (Video: Thế Kha).

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, tiến hành bỏ phiếu.

Tiếp đó, ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Thẻ cử tri và phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Cử tri phường Đại Mỗ thực hiện quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND sáng 15/3.

