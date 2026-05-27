Video
video cùng chuyên mục

Ông Phan Đức Hiếu: Người làm chính sách phải có tư duy số

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhận định, Hội thảo đem lại những thông tin hữu ích và các kết quả rất cụ thể.
Đọc thêm : Ông Phan Đức Hiếu: Tăng trưởng 2 con số, thể chế phải tiên phong