Ông Phan Đức Hiếu: Tăng trưởng 2 con số, thể chế phải tiên phong

Thể chế phải đóng vai trò tiên phong

Tại hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới - Hành động mới” do báo Dân trí tổ chức chiều 27/5, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhận định, Hội thảo đem lại những thông tin hữu ích và các kết quả rất cụ thể.

Ông Hiếu chia sẻ cụ thể những bài học đã rút ra sau hội thảo dưới góc độ một người tham gia vào việc xây dựng chính sách.

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông Hiếu, để phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số, không có cách nào khác ngoài hành động mới kèm theo tính bền vững.

“Về hành động mới, chúng ta phải dựa trên sự hợp tác, phối hợp theo tư duy hệ thống, tổng thể hay hệ sinh thái. Điều này có nghĩa là các bên phải hợp tác với nhau chứ không thể đi riêng lẻ; càng phân mảnh thì hiệu quả sẽ càng kém”, ông Hiếu khẳng định.

Dưới góc độ người tham gia xây dựng chính sách, ông Hiếu nhấn mạnh, thể chế phải đóng vai trò tiên phong.

Ông Hiếu chỉ rõ: “Hiện nay thể chế của chúng ta đang được cải cách rất mạnh mẽ; bằng chứng là cách đây hơn một tuần, Chính phủ đã có 8 nghị quyết nhằm cắt giảm và đơn giản hóa hàng trăm thủ tục kinh doanh. Chúng ta phải làm mới thể chế để đạt được các dư địa tăng trưởng mới hơn”.

Bên cạnh đó, theo Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, hành động mới phải đi kèm với tư duy mới.

Vị khách mời dẫn chứng về quá trình bản thân nghiên cứu về Chính phủ số, các tài liệu đều khuyên rằng: Chính phủ số không chỉ là việc số hóa mọi thủ tục hành chính, mà trước hết người làm chính sách phải có tư duy số.

Các hành vi kinh tế - xã hội phải thay đổi theo hướng số hóa và phải thay đổi tư duy số cho mọi nhà, mọi người.

Thực hành ESG, doanh nghiệp cần đặt chữ G lên đầu

Đi sâu vào việc người làm chính sách phải thay đổi tư duy, ông Hiếu lấy ví dụ tư duy tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp.

“Với tư duy mới, nước thải không phải là thứ thải ra mà phải được dùng làm đầu vào cho quy trình khác. Có như vậy chúng ta mới thay đổi quy định về nước thải để kinh tế tuần hoàn thực hiện được.

Trong lĩnh vực giấy, hiện nay các chính sách quy định rất chặt chẽ đối với giấy phế liệu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc dùng giấy phế liệu để sản xuất tuần hoàn thực chất là một quy trình rất sạch so với việc sản xuất giấy xay bột từ cây ra”, ông Hiếu phân tích.

Các chuyên gia trao đổi tại Hội thảo (Ảnh: Mạnh Quân).

Với thực hành ESG, ông Hiếu đặc biệt nhấn mạnh việc các doanh nghiệp phải đặt chữ G (Quản trị) lên đầu.

Phải có quản trị tốt mới thay đổi được tư duy và quản trị được sự thay đổi, do đó ông Hiếu mong muốn các doanh nghiệp phải bắt đầu từ quản trị.

Chúng ta cần có những giải pháp toàn diện chứ không chỉ riêng công nghệ. Đồng thời, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên.

“Ví dụ, ngân hàng không chỉ mang tiền đến cho doanh nghiệp mà còn phải mang tới cả các giải pháp quản lý tài chính. Bản thân doanh nghiệp cũng buộc phải thay đổi để hoàn thiện mình hàng ngày.

Bản thân tôi luôn tâm niệm phải có tư duy thay đổi để hoàn thiện. Sắp tới, khi Chính phủ thay đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tôi nghĩ chúng ta phải thay đổi ở góc độ nền tảng chứ không phải chỉ là các biện pháp nhỏ lẻ”, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chỉ rõ.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu phát biểu tại Hội thảo (Video: Trương Khởi)