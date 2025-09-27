Video
video cùng chuyên mục

Ôm cua bất cẩn, ô tô tải quăng đuôi hất bay người đi xe máy

Trời mưa, đường trơn ở khúc cua khuất tầm nhìn, chiếc ô tô tải đã không kiểm soát tốt tốc độ, dẫn tới hiện tượng quăng đuôi, gây hoạ cho các xe đi ở làn ngược chiều.
