Oh In Hye thừa nhận hối hận vì sự cố diện váy hở bạo

Oh In Hye sinh năm 1984, vai diễn đầu tay của cô là trong phim điện ảnh Sin of a Family. Cô đóng nhiều phim điện ảnh và truyền hình nhưng không được chú ý. Khán giả chỉ nhớ tới cô qua vai thứ chính Min Young trong bộ phim The Plan (2014) và hình ảnh hở bạo trên thảm đỏ LHP quốc tế Busan 2011.