Video
Ô tô vượt ẩu trên cầu, chèn ngã xe máy rồi bỏ đi gây phẫn nộ

Video cho thấy, dù trên cầu chỉ có một làn xe chạy, nhưng chiếc ô tô con màu trắng đã vượt lên từ bên phải một ô tô khác, chèn ngã người đi xe máy rồi bỏ đi luôn.
