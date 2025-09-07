Video
video cùng chuyên mục

Ô tô va chạm với xe máy vì chuyển hướng bất cẩn

Tài xế chiếc Hyundai i10 đã có tình huống chuyển hướng ẩu, thiếu quan sát nên đã gây ra va chạm với một người đi xe máy đang tăng tốc để vượt lên ở bên trái.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Xe bán tải gặp nạn vì phóng nhanh để vượt trên đường xấu