Video
video cùng chuyên mục

Ô tô tông sập cổng nhà rồi nhanh chóng bỏ chạy

Không rõ vì lý do gì, chiếc ô tô lao vào đâm sập cổng một ngôi nhà ven đường. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế đã nhanh chóng lùi xe lại và bỏ chạy.
Đọc thêm : Xe ben chuyển hướng ẩu, suýt cán trúng người đi xe máy