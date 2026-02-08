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Ô tô thản nhiên dừng ngược chiều giữa đường như chỗ không người

Dù đoạn đường có đông phương tiện đang di chuyển, tài xế chiếc Kia Morning vẫn thản nhiên dừng xe ngay giữa làn đường ngược chiều, mở cửa để cho người xuống xe.
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