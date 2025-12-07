Video
Ô tô tải quay đầu sai quy định, va toác đầu xe 7 chỗ

Bất chấp việc xe to dài và đang chở hàng cồng kềnh, tài xế đã điều khiển chiếc ô tô tải quay đầu không đúng nơi quy định và với tốc độ cao, dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.
