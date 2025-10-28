Video
Ô tô tải mất phanh khi xuống dốc, đâm trực diện xe Mercedes-Maybach

Tài xế hoàn toàn mất kiểm soát do mất phanh khi đang xuống dốc dẫn tới tai nạn kinh hoàng ở Thanh Hải, Trung Quốc.
