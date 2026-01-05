Video
Ô tô tải giương pha, chạy lấn làn gây nguy hiểm cho xe đối diện

(Dân trí) - Ở đoạn đường cua khuất tầm nhìn, ô tô tải đã giương pha và tăng tốc để vượt xe bồn cùng chiều, dẫn tới việc suýt va chạm với xe ở làn đối diện.
