Video
video cùng chuyên mục

Ô tô quay đầu khiến người đi xe máy ngã dây chuyền

Chiếc ô tô quay đầu khiến một người đi xe máy lao đến từ phía sau phải phanh gấp để tránh, khiến người này bị trượt ngã ra đường.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Thót tim khoảnh khắc bé gái lao xe qua trước mũi tàu