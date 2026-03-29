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Ô tô phanh gấp dừng đèn đỏ bị xe ben húc đuôi

Tình huống giao thông cho thấy tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.
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