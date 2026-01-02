Video
Ô tô nhích từng chút vào Lô Lô Chải, khách tìm đỏ mắt đều hết chỗ ở

Có mặt tại thôn Lô Lô Chải ở Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) vào ngày 1/1, chị Mai Thu cùng nhóm bạn liên hệ mọi nơi nhưng đều không có phòng để ở.
