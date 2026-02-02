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Ô tô mất phanh trên đường đèo

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 1/2 trên quốc lộ 6 (km127+670), đoạn qua địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.
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