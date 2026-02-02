Ô tô mất phanh trên đường đèo: Những sai lầm tài xế cần tuyệt đối tránh

Khoảng 12h30 ngày 1/2, trên quốc lộ 6 (km127+670), đoạn qua địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, một chiếc xe tải đã lao vun vút sang làn ngược chiều, suýt tông vào người đi xe máy, va chạm với ô tô cùng chiều rồi lao vào hộ lan bê tông bên trái.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục lao sang phải, đâm vào taluy dương và lật nghiêng giữa đường.

Camera hành trình của ô tô chạy phía trước đã ghi lại được tình huống xe tải lao vun vút trên đường đèo, đâm vào ô tô cùng chiều rồi lật nghiêng (Video: Người dân cung cấp).

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, tai nạn này có nhiều điểm tương đồng với các trường hợp ô tô mất phanh. Cách xử lý của tài xế xe tải trong tình huống khẩn cấp được đánh giá là khá bình tĩnh, giúp giảm thiểu thiệt hại.

Khi rơi vào tình huống xe mất phanh lúc đổ đèo, nếu tài xế hoảng loạn và xử lý sai, nguy cơ tai nạn nghiêm trọng sẽ tăng lên rất nhanh.

Sai lầm đầu tiên là vội vàng tắt máy khi phát hiện ô tô mất phanh.

Nhiều người cho rằng tắt máy sẽ giúp xe giảm tốc, nhưng thực tế không phải vậy. Khi động cơ tắt, xe sẽ mất trợ lực lái, vô lăng trở nên nặng và khó điều khiển. Trên nhiều mẫu xe hiện đại, vô lăng thậm chí có thể bị khóa.

Sai lầm thứ hai là giật mạnh phanh tay, do nhiều tài xế coi đây là “phao cứu sinh” cuối cùng khi xe mất phanh.

Trên thực tế, phanh tay chỉ nên được kích hoạt từ từ để hỗ trợ giảm tốc. Nguyên nhân là phanh tay chỉ tác động lên bánh sau, không hãm cả bốn bánh như phanh chân.

Nếu kéo phanh tay đột ngột, bánh sau có thể bị khóa cứng trong khi bánh trước vẫn lăn, khiến trọng lượng dồn về phía trước, đặc biệt nguy hiểm khi xe đang đổ đèo. Tình huống này dễ dẫn tới hiện tượng quăng đuôi hoặc xoay tròn, khiến tài xế hoàn toàn mất kiểm soát.

Sai lầm thứ ba là hoảng loạn và buông vô lăng.

Giữ được sự bình tĩnh khi xe mất phanh là điều rất khó, nhưng lại có ý nghĩa quyết định. Buông vô lăng hoặc đánh lái loạn xạ đều khiến tình huống xấu đi, bởi ngay cả khi mất phanh, chiếc xe vẫn cần người điều khiển.

Trong vụ việc nêu trên, việc tài xế cố gắng đánh lái tránh đã giúp không gây nguy hiểm cho người đi xe máy và ngăn chiếc xe tải lao xuống vực.