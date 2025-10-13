Video
video cùng chuyên mục

Ô tô mất lái, xoay 180 độ trên mặt đường trơn ướt

Tình huống trong clip cho thấy nguy cơ "trượt nước" khi ô tô chạy nhanh trên mặt đường trơn ướt giữa trời mưa.
Đọc thêm : Ô tô mất lái, xoay 180 độ trên mặt đường trơn ướt