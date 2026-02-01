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Ô tô mất lái, lao xuống mương nước ven đường

Dù đoạn đường thoáng và không có chướng ngại vật, không rõ lý do tại sao tài xế ô tô lại bị mất lái khiến chiếc xe lao xuống mương nước ven đường.
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