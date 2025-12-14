Video
Ô tô lao ra khỏi đường, nghi vì mất lái khi vào cua tốc độ cao

Camera hành trình trên chiếc ô tô gặp nạn cho thấy chiếc xe khi vào cua đã bất ngờ bị mất lái, lao ra khỏi đường.
