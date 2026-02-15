Chiếc ô tô chở hàng cồng kềnh trên nóc xe nhưng không chằng buộc cẩn thận, khiến nhiều đồ đạc bị rơi vãi xuống đường cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn cho các xe đi phía sau.