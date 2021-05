Ô tô kéo lê xe máy 30m, 1 người chết thảm

Vào khoảng 15h30 ngày 28/8, trên đường Mai Hắc Đế (phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.Các nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên chiếc ô tô tải mang BKS 37C – 129.10 do một người đàn ông điều khiển (chưa xác định được danh tính cụ thể) đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn đường Mai Hắc Đế) theo hướng Bắc – Nam thì rẽ vào đường Nguyễn Cảnh Hoan. Lúc này, chiếc xe máy BKS 37K1 - 8222 do chị Đặng Thị Thường (SN 1972, trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển cũng đang lưu thông theo hướng Nghi Lộc - TP Vinh. Chiếc ô tô tải đột ngột rẽ phải đã va chạm với xe máy của chị Thường và kéo lê một quãng đường khoảng 30m khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.