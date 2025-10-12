Video
video cùng chuyên mục

Ô tô gây náo loạn, nghi bị kẹt chân ga

Không loại trừ khả năng tài xế chiếc ô tô đã đạp nhầm chân ga, hoặc chiếc xe đã bị kẹt chân ga trong tình huống này.
