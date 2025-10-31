Video
Ô tô điện bán chạy nhất Trung Quốc nổ như bom, lửa trùm thân xe

Một chiếc Geely Xingyuan đã bốc cháy tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, vào ngày 23/10, và video ghi lại sự việc vừa được chia sẻ trên mạng.
