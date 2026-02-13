Video
video cùng chuyên mục

Ô tô đi sai làn, vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Trong ngày 12/2, có khá nhiều xe chạy lấn làn, vượt trái quy định trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Đọc thêm : Đường cao tốc nhưng chỉ được chạy chậm, nhiều tài xế sốt ruột vượt ẩu