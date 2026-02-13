Đường cao tốc nhưng chỉ được chạy chậm, nhiều tài xế sốt ruột vượt ẩu

Dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, số lượng phương tiện tham gia lưu thông trên 2 đoạn cao tốc Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Huế) và La Sơn - Hòa Liên (Đà Nẵng) tăng mạnh, nhất là ở chiều Nam - Bắc.

Thời điểm này, các phương tiện lưu thông trên 2 tuyến cao tốc nêu trên chỉ được chạy với tốc độ tối đa 50km/h, không giới hạn tốc độ tối thiểu.

Ô tô đi sai làn, vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Video: Cao Tiến).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, phần lớn tài xế đã chấp hành tốt quy định pháp luật, tuân thủ phương án tổ chức giao thông trên tuyến. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng nhiều tài xế "nóng ruột" điều khiển xe chạy quá tốc độ cho phép, lấn làn, vượt ẩu tại những vị trí cấm vượt.

Trong ngày 12/2, qua ghi nhận của phóng viên tại một số vị trí trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hàng loạt xe vượt trái quy định, đa phần là các phương tiện cá nhân.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn chỉ cho phép các phương tiện chạy tối đa 50km/h trong quá trình thi công mở rộng (Ảnh: Cao Tiến).

Ông Nguyễn Tự Đức (trú tỉnh Quảng Trị), tài xế xe dịch vụ chuyên chạy tuyến Quảng Trị - Đà Nẵng cho biết, thường xuyên đi trên 2 tuyến cao tốc đang mở rộng và chứng kiến không ít tài xế điều khiển phương tiện chạy nhanh hơn mức cho phép, vượt ẩu.

Ông Hoàng Quang Dũng (trú tại TPHCM) lái xe chở gia đình đi qua cao tốc La Sơn - Hòa Liên cũng có trải nghiệm không tốt khi chứng kiến một vụ tai nạn giao thông, ô tô con không may đâm vào núi, rất may không thiệt hại về người.

Theo ông, đường đang thi công rất nguy hiểm, trong khi lượng phương tiện tham gia lưu thông không ngừng tăng cao vào mùa Tết.

Ô tô con chạy lấn làn tại khu vực km78 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa bàn thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

“Tốc độ tối đa 50km/h trên toàn tuyến của cả 2 đoạn cao tốc nối liền nhau, dài hơn 160km từ Đà Nẵng ra đến Quảng Trị thì rất khó chạy. Tôi cũng thấy có nhiều tài xế chạy quá tốc độ vì xe sau thúc xe trước. Trong những ngày tới, lượng xe sẽ tăng hơn nữa có thể gây ùn ứ cả đoạn dài”, ông Dũng nêu quan điểm.

Ông kiến nghị nên cho phương tiện di chuyển nhanh hơn tại các vị trí đường rộng, thông thoáng thay vì hạn chế toàn tuyến như hiện nay.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, 2 đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Hòa Liên áp dụng tốc độ tối đa 50km/h vì đang giai đoạn thi công mở rộng lên 4 làn xe. Phương án tổ chức giao thông này đã được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên giới hạn tốc độ và cấm các phương tiện cỡ lớn lưu thông (Ảnh: Cao Tiến).

Phương án sẽ áp dụng trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị với Huế) dài hơn 98km và đoạn La Sơn - Hòa Liên (nối Huế với Đà Nẵng) dài 65km.

Ngoài ra, tuyến La Sơn - Hòa Liên còn cấm xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và xe tải từ 5 tấn trở lên lưu thông. Các phương tiện chỉ được đi vào tuyến đường này trong khoảng thời gian 5h-16h hằng ngày.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư phối hợp Khu Quản lý đường bộ II, Sở Xây dựng các tỉnh, thành, lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng tại địa phương bảo đảm an toàn giao thông tổng thể của dự án mở rộng.

Các đơn vị cần bố trí lực lượng chuyên trách có chuyên môn, kinh nghiệm để triển khai tổng thể phương án tổ chức giao thông an toàn, phục vụ thi công trên đường bộ đang khai thác.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuân thủ tốc độ theo quy định các dự án thi công nâng cấp mở rộng, hạ tầng chưa hoàn thiện. Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về tốc độ, vượt ẩu, kể cả phạt nguội.