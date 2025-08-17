Video
video cùng chuyên mục

Ô tô đi ngược chiều trên làn khẩn cấp

Tài xế chiếc Kia Cerato đã chạy ngược chiều trên làn khẩn cấp và dường như đang tìm cách quay đầu xe khi nhận ra mình đang đi sai đường.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Xe con bất ngờ lấn làn, tông trực diện xe tải ngược chiều