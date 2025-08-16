Video
video cùng chuyên mục

Ô tô đang đi bất ngờ bị sụp bánh xe xuống hố ở Hà Nội

Khoảng 13h30, một chiếc ô tô đang lưu thông thì bánh sau bị sụp xuống hố nông có nước tại ngã tư Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh.
