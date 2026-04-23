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Ô tô đang chạy trên cao tốc Bắc - Nam bất ngờ đâm dải phân cách

Một ô tô tải khi lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách rồi lật nghiêng, va chạm với ô tô con đi chiều ngược lại.
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