Xe tải lật nghiêng chắn ngang đường trên cao tốc Bắc - Nam

Chiều 23/4, đại diện Đội CSGT số 4 (Cục CSGT) cho biết trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn phía Nam hầm Thần Vũ (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và ô tô con.

Ô tô đang chạy trên cao tốc Bắc - Nam bất ngờ đâm dải phân cách lật nghiêng (Video: Nguyễn Ngọc).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, xe tải di chuyển theo hướng Nam - Bắc. Khi đi đến cầu vượt cạn phía Nam hầm Thần Vũ, phương tiện này bất ngờ mất lái, lao vào dải phân cách giữa đường.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải lật nghiêng, nằm chắn ngang một chiều đường. Cùng thời điểm, một ô tô 5 chỗ lưu thông theo hướng ngược lại đi tới và xảy ra va chạm.

Hiện trường vụ ô tô lật nghiêng trên cao tốc (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Tại hiện trường, ô tô tải bị lật, phần đầu hư hỏng, hàng hóa trên xe xô lệch. Ô tô con bị ảnh hưởng, dừng lại giữa làn đường đối diện.

Nhận tin báo, lực lượng Đội CSGT số 4 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.